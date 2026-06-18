В посёлке Донское ярко и душевно отметили День России: «Свет России» объединил культуру, традиции и творчество

12 июня на центральной площади посёлка Донское прошла праздничная акция «Свет России», посвящённая Дню России. Мероприятие, ставшее точкой притяжения для жителей и гостей посёлка, объединило два значимых проекта — «Маяк — хранитель традиций» и «Бальные сезоны на Балтике». Оба реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Главным символом праздника стал Александр Сергеевич Пушкин — величайший русский поэт, олицетворяющий богатство и глубину российской культуры.
Белый медведь выступил дополнительным символом торжества, символизируя мощь и гостеприимство России.
Праздничная программа началась в полдень и сразу же захватила внимание зрителей. Концертная программа включила в себя выступления дирижёра Аркадия Фельдмана с оркестром, патриотические и русские народные песни, поэтические выступления и яркие творческие номера. Особой частью программы стал мастер-класс по бальной культуре.
Кульминацией праздника стал масштабный танцевальный флешмоб, в котором приняли участие как местные жители, так и гости посёлка. Участники исполнили бальные танцы, создав неповторимую атмосферу праздника и единства.
Для всех желающих работали интерактивные площадки: фотовыставка «Посёлок Донское и его маяк» и «Донское. 12 июня в истории», презентация экспонатов проекта «Маяк — хранитель традиций», мастер-классы, аквагрим и фотозоны. Особой популярностью пользовалась семейная творческая площадка, где дети и взрослые вместе создавали аппликации и делали памятные снимки.
Праздник получился по-настоящему тёплым и объединяющим. В этот день культура, традиции, история и живое творчество соединились в единое целое, подарив всем присутствующим заряд хорошего настроения и чувство гордости за свою страну.
Организаторы выражают благодарность артистам, волонтёрам, партнёрам проектов, а также жителям и гостям посёлка за активное участие, улыбки и искренний интерес, которые сделали этот день светлым и незабываемым.
Проекты реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробности — на сайте фондкультурныхинициатив.рф и в сообществах: vk.com/mayakdonskoe и vk.com/balsezon26.