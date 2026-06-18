В посёлке Донское ярко и душевно отметили День России: «Свет России» объединил культуру, традиции и творчество

Кульминацией праздника стал масштабный танцевальный флешмоб, в котором приняли участие как местные жители, так и гости посёлка. Участники исполнили бальные танцы, создав неповторимую атмосферу праздника и единства.

Праздничная программа началась в полдень и сразу же захватила внимание зрителей. Концертная программа включила в себя выступления дирижёра Аркадия Фельдмана с оркестром, патриотические и русские народные песни, поэтические выступления и яркие творческие номера. Особой частью программы стал мастер-класс по бальной культуре.

Для всех желающих работали интерактивные площадки: фотовыставка «Посёлок Донское и его маяк» и «Донское. 12 июня в истории», презентация экспонатов проекта «Маяк — хранитель традиций», мастер-классы, аквагрим и фотозоны. Особой популярностью пользовалась семейная творческая площадка, где дети и взрослые вместе создавали аппликации и делали памятные снимки.

Праздник получился по-настоящему тёплым и объединяющим. В этот день культура, традиции, история и живое творчество соединились в единое целое, подарив всем присутствующим заряд хорошего настроения и чувство гордости за свою страну.

Организаторы выражают благодарность артистам, волонтёрам, партнёрам проектов, а также жителям и гостям посёлка за активное участие, улыбки и искренний интерес, которые сделали этот день светлым и незабываемым.

Проекты реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробности — на сайте фондкультурныхинициатив.рф и в сообществах: vk.com/mayakdonskoe и vk.com/balsezon26.