В Калининграде после затяжных дождей вышли латать самые разбитые дороги

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После затяжных дождей в Калининграде дорожники вернулись к ремонту наиболее проблемных улиц. Об этом в телеграм-канале администрации пишут в среду, 17 июня.

Бригады латают самые разбитые места и приводят в порядок обочины. Работы идут в Прегольском и на Сызранской, там же ремонтируют критически повреждённую проезжую часть. Подрядчиков также можно встретить на Чайковского, Железнодорожной, Батальной, Интернациональной, Кирпичной, Емельянова и Московском проспекте.