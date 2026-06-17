На десятках улиц Калининграда отключили горячую воду: кому до 30 июня предстоит закаляться (список)

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С 17 по 30 июня в Московском районе отключили горячую воду на время планового ремонта тепловой станции «Балтийская». Об этом МП «Калининградтеплосеть» сообщает в своём телеграм-канале.

В зоне работ оказались потребители по следующим адресам:

улица Багратиона: 1–13, 119–125, 127–133, 136–142, 144–154, 144А, 156–160, 29, 48–56, 49В, 58–64, 71, 99; Большевистский переулок: 3; улица Железнодорожная: 33–41; переулок Калинина: 3А, 4–10; проспект Калинина: 29–33; площадь Калинина: 1–7, 28; улица Краснооктябрьская: 6, 6–12, 11–15, 17; Ленинский проспект: 42Б, 83А–Д, 92, 94, 109А, 155А; Малый переулок: 17; Мореходный переулок: 4; улица Нансена: 35–49, 73, 80–86; улица Новый Вал: 18–24, 20, 26–30, 29–33; улица Ольштынская: 1, 5–7; улица Омская: 2–6а; улица Ореховая: 7–19; улица Парусная: 29–31; улица Полоцкая: 8, 10–14, 16–22, 64А; улица Портовая: 6, 17–27, 27А; улица Серпуховская: 18, 30, 30А, 46; Серпуховский переулок: 2–12; Старопрегольская набережная: 2–8, 10–18; улица Александра Суворова: 23В, 25, 25А, 25Б, 29, 40; улица Богдана Хмельницкого: 16–22, 24–30, 25, 32–38, 34, 40–46, 53, 57–59, 61, 86; улица Чаадаева: 13–13А, 15–15А, 19–33, 35–37, 39; улица Эльблонгская: 1, 1–7, 2–12, 9–11, 13–17, 19, 21–27, 29, 31, 33–35, 37; улица Эпроновская: 1, 7, 7–13, 9–13, 15, 20, 21, 25–29, 33.

Горячую воду также отключат в учреждениях и административных зданиях:

школа №16; детские сады №104, №40, №107, №19, №113, №70, №86; Дирекция спортивных сооружений; БГАРФ; Колледж сервиса и туризма; Музей изобразительных искусств; ФГБОУ ВО КГТУ; гимназия №22; родильный дом №3; спортшкола им. Белоглазовых; Центр исследований инженерных технологий; лицей №17; Молодёжный центр; военный городок №1 ПУ ФСБ РФ; ОМВД России по Московскому району Калининграда; школа №28; ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России; филармония им. Е.Ф. Светланова; Калининградская областная таможня; школа искусств им. Чайковского.

Обращаем внимание, что при наличии технической возможности часть потребителей будет переключена на другие тепловые источники», — добавили на предприятии.