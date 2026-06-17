17:09

На десятках улиц Калининграда отключили горячую воду: кому до 30 июня предстоит закаляться (список)

  1. Калининград
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С 17 по 30 июня в Московском районе отключили горячую воду на время планового ремонта тепловой станции «Балтийская». Об этом МП «Калининградтеплосеть» сообщает в своём телеграм-канале.

В зоне работ оказались потребители по следующим адресам: 

  1. улица Багратиона: 1–13, 119–125, 127–133, 136–142, 144–154, 144А, 156–160, 29, 48–56, 49В, 58–64, 71, 99;
  2. Большевистский переулок: 3;
  3. улица Железнодорожная: 33–41;
  4. переулок Калинина: 3А, 4–10;
  5. проспект Калинина: 29–33;
  6. площадь Калинина: 1–7, 28;
  7. улица Краснооктябрьская: 6, 6–12, 11–15, 17;
  8. Ленинский проспект: 42Б, 83А–Д, 92, 94, 109А, 155А;
  9. Малый переулок: 17;
  10. Мореходный переулок: 4;
  11. улица Нансена: 35–49, 73, 80–86;
  12. улица Новый Вал: 18–24, 20, 26–30, 29–33;
  13. улица Ольштынская: 1, 5–7;
  14. улица Омская: 2–6а;
  15. улица Ореховая: 7–19;
  16. улица Парусная: 29–31;
  17. улица Полоцкая: 8, 10–14, 16–22, 64А;
  18. улица Портовая: 6, 17–27, 27А;
  19. улица Серпуховская: 18, 30, 30А, 46;
  20. Серпуховский переулок: 2–12;
  21. Старопрегольская набережная: 2–8, 10–18;
  22. улица Александра Суворова: 23В, 25, 25А, 25Б, 29, 40;
  23. улица Богдана Хмельницкого: 16–22, 24–30, 25, 32–38, 34, 40–46, 53, 57–59, 61, 86;
  24. улица Чаадаева: 13–13А, 15–15А, 19–33, 35–37, 39;
  25. улица Эльблонгская: 1, 1–7, 2–12, 9–11, 13–17, 19, 21–27, 29, 31, 33–35, 37;
  26. улица Эпроновская: 1, 7, 7–13, 9–13, 15, 20, 21, 25–29, 33.

Горячую воду также отключат в учреждениях и административных зданиях:

  1. школа №16;
  2. детские сады №104, №40, №107, №19, №113, №70, №86;
  3. Дирекция спортивных сооружений;
  4. БГАРФ;
  5. Колледж сервиса и туризма;
  6. Музей изобразительных искусств;
  7. ФГБОУ ВО КГТУ;
  8. гимназия №22;
  9. родильный дом №3;
  10. спортшкола им. Белоглазовых;
  11. Центр исследований инженерных технологий;
  12. лицей №17;
  13. Молодёжный центр;
  14. военный городок №1 ПУ ФСБ РФ;
  15. ОМВД России по Московскому району Калининграда;
  16. школа №28;
  17. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;
  18. филармония им. Е.Ф. Светланова;
  19. Калининградская областная таможня;
  20. школа искусств им. Чайковского.
Обращаем внимание, что при наличии технической возможности часть потребителей будет переключена на другие тепловые источники», — добавили на предприятии.

Каждый третий калининградец готов переждать отключение горячей воды в съёмном жилье. Главные условия — подходящая цена и квартира рядом с домом.

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