На десятках улиц Калининграда отключили горячую воду: кому до 30 июня предстоит закаляться (список)

С 17 по 30 июня в Московском районе отключили горячую воду на время планового ремонта тепловой станции «Балтийская». Об этом МП «Калининградтеплосеть» сообщает в своём телеграм-канале.
В зоне работ оказались потребители по следующим адресам:
- улица Багратиона: 1–13, 119–125, 127–133, 136–142, 144–154, 144А, 156–160, 29, 48–56, 49В, 58–64, 71, 99;
- Большевистский переулок: 3;
- улица Железнодорожная: 33–41;
- переулок Калинина: 3А, 4–10;
- проспект Калинина: 29–33;
- площадь Калинина: 1–7, 28;
- улица Краснооктябрьская: 6, 6–12, 11–15, 17;
- Ленинский проспект: 42Б, 83А–Д, 92, 94, 109А, 155А;
- Малый переулок: 17;
- Мореходный переулок: 4;
- улица Нансена: 35–49, 73, 80–86;
- улица Новый Вал: 18–24, 20, 26–30, 29–33;
- улица Ольштынская: 1, 5–7;
- улица Омская: 2–6а;
- улица Ореховая: 7–19;
- улица Парусная: 29–31;
- улица Полоцкая: 8, 10–14, 16–22, 64А;
- улица Портовая: 6, 17–27, 27А;
- улица Серпуховская: 18, 30, 30А, 46;
- Серпуховский переулок: 2–12;
- Старопрегольская набережная: 2–8, 10–18;
- улица Александра Суворова: 23В, 25, 25А, 25Б, 29, 40;
- улица Богдана Хмельницкого: 16–22, 24–30, 25, 32–38, 34, 40–46, 53, 57–59, 61, 86;
- улица Чаадаева: 13–13А, 15–15А, 19–33, 35–37, 39;
- улица Эльблонгская: 1, 1–7, 2–12, 9–11, 13–17, 19, 21–27, 29, 31, 33–35, 37;
- улица Эпроновская: 1, 7, 7–13, 9–13, 15, 20, 21, 25–29, 33.
Горячую воду также отключат в учреждениях и административных зданиях:
- школа №16;
- детские сады №104, №40, №107, №19, №113, №70, №86;
- Дирекция спортивных сооружений;
- БГАРФ;
- Колледж сервиса и туризма;
- Музей изобразительных искусств;
- ФГБОУ ВО КГТУ;
- гимназия №22;
- родильный дом №3;
- спортшкола им. Белоглазовых;
- Центр исследований инженерных технологий;
- лицей №17;
- Молодёжный центр;
- военный городок №1 ПУ ФСБ РФ;
- ОМВД России по Московскому району Калининграда;
- школа №28;
- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;
- филармония им. Е.Ф. Светланова;
- Калининградская областная таможня;
- школа искусств им. Чайковского.
Обращаем внимание, что при наличии технической возможности часть потребителей будет переключена на другие тепловые источники», — добавили на предприятии.
Каждый третий калининградец готов переждать отключение горячей воды в съёмном жилье. Главные условия — подходящая цена и квартира рядом с домом.