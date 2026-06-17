В Калининградской области хотят упростить сдачу батареек, градусников и ртутных ламп

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В Калининградской области хотят увеличить число мест, куда жители смогут сдавать опасные бытовые отходы — батарейки, ртутные лампы и градусники. Об этом региональное минприроды пишет в своём телеграм-канале в среду, 17 июня.

Этот вопрос ведомство обсудило с представителями Федерального экологического оператора. Сейчас в регионе проверяют действующие контейнерные площадки и смотрят, где можно разместить точки для отходов I и II классов опасности.

В минприроды напомнили, что управляющие компании должны создавать условия для накопления опасных отходов и передачи собранного специализированным организациям. Следить за исполнением этой обязанности должны региональное министерство контроля, Госжилинспекция и природоохранная прокуратура.