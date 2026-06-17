Калининградский транспортник возглавил правление АСМАП и обосновал в Москве способ улучшить ситуацию на границе с Литвой

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Руководитель и соучредитель калининградской транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз избран председателем правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Как он сообщил «Клопс», решение было принято 17 июня на заседании правления организации в Москве.

Полномочия нового главы правления будут действовать до очередного общего собрания ассоциации, которое состоится в 2027 году. 18 июня участники ежегодного собрания АСМАП подведут итоги работы за 2025 год, обсудят перспективы развития рынка международных автоперевозок, а также рассмотрят вопросы членства в организации.

Как рассказал корреспонденту «Клопс» Сергей Гоз, в числе первоочередных задач на новой должности он видит проблемы транспортной доступности Калининградской области и кадровой устойчивости международных автомобильных перевозок. Избрание представителя калининградца на пост председателя правления крупнейшего отраслевого объединения можно рассматривать как усиление позиций регионального транспортно-логистического бизнеса на федеральном уровне.

АСМАП, которая основана в 1974 году, в настоящее время объединяет более 1,1 тыс. компаний, работающих в сфере международных автомобильных перевозок. Она традиционно участвует в выработке решений по вопросам регулирования отрасли, пересечения границ и развития транспортной инфраструктуры.

В ходе мероприятий АСМАП в Москве Сергей Гоз обсудил с заместителем руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Иваном Беломестновым вопросы совершенствования системы электронной очереди на пересечение границы с Литвой калининградскими грузовиками. По его словам, одной из ключевых тем стало создание дополнительного пункта регистрации автомобилей в районе окружной автодороги Калининграда.

Сейчас перевозчикам для этого приходится направлять транспорт в посёлок Чернышевское Нестеровского района, что увеличивает временные и операционные издержки. Новый пункт должен упростить логистику и сократить затраты перевозчиков.

«Рад сообщить, что инициатива встретила положительный отклик. Иван Викторович отметил её целесообразность и подтвердил, что возьмёт вопрос в проработку. Пока это предварительный итог встречи, но перспективы обнадёживают: есть высокая вероятность, что проект будет реализован в ближайшее время. По возвращении мы подготовим и направим официальные письма для запуска всех необходимых процедур», — отметил Гоз.

Сергей Гоз возглавляет компанию «Сталена», работающую на рынке международных грузоперевозок, с 1995 года. С 2025-го он является президентом Балтийского делового Клуба.