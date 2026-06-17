В калининградском «Доме дракона» спасают более полусотни редких ящериц (фото, видео)

В калининградском центре помощи экзотическим животным «Дом дракона» взяли под опеку более 50 ушастых круглоголовок-отказниц. Почти все ящерицы поступили истощёнными, обезвоженными и больными из-за неправильного содержания. Об этом «Клопс» рассказала руководитель центра Маргарита Якутенко.
«Они жили в тесноте, без нормального корма. Понятно, что начали болеть. Прогнозы неутешительные, но мы будем бороться изо всех сил», — говорит собеседница «Клопс».
Ушастые круглоголовки — это пустынные ящерицы, обитающие в Иране, Казахстане и на Восточном Кавказе. По словам Маргариты, для их содержания необходимы песок, правильный температурный режим, ультрафиолетовое освещение и просторные террариумы.
На обустройство круглоголовок центр уже потратил 50 тысяч рублей. Владелица приюта объясняет: средства, которые были отложены на операции черепахам, пришлось срочно отдать на спасение ящериц. К сожалению, впереди ещё оплата аренды помещения.
После того как Маргарита опубликовала посты в соцсетях с просьбой о помощи, откликнулись небезразличные калининградцы и помогли сделать домик для ящериц. «Дому дракона» необходимы кварцевый песок, ультрафиолетовые, инфракрасные и полноспекторные лампы, большие террариумы, обработанные коряги, тяжёлые поилки для рептилий, а также мелкие сверчки и туркменские тараканы.
Центр живёт исключительно на пожертвования, только аренда помещения обходится в 42 тысячи рублей в месяц. Другие расходы связаны с покупкой кормов, лекарств, оборудования и оплатой ветеринарной помощи.
Финансовую помощь можно оказать по следующим реквизитам:
Карта организации: 2200 7015 2335 0160
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АНО «Дом Дракона»
ИНН: 3900049251
Расчётный счёт: 40703810500000749989
Банк: АО «ТБанк»
БИК: 044525974
Корр. счёт: 30101810145250000974
Назначение: «Пожертвование на уставную деятельность»
Посетить центр можно по предварительной договорённости ежедневно в 20:00 или по воскресеньям с 12:00 до 16:00. «Дом дракона» находится в посёлке Малое Васильково на улице Юбилейной, 7б.
В «Доме дракона» ещё обитает техасский полоз по имени Марианна, королевский питон Принцесса Диана, бородатая агама Бусинка и многие другие, кому не повезло с прежними хозяевами.