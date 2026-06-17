В калининградском «Доме дракона» спасают более полусотни редких ящериц (фото, видео)

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В калининградском центре помощи экзотическим животным «Дом дракона» взяли под опеку более 50 ушастых круглоголовок-отказниц. Почти все ящерицы поступили истощёнными, обезвоженными и больными из-за неправильного содержания. Об этом «Клопс» рассказала руководитель центра Маргарита Якутенко.

«Они жили в тесноте, без нормального корма. Понятно, что начали болеть. Прогнозы неутешительные, но мы будем бороться изо всех сил», — говорит собеседница «Клопс».

Ушастые круглоголовки — это пустынные ящерицы, обитающие в Иране, Казахстане и на Восточном Кавказе. По словам Маргариты, для их содержания необходимы песок, правильный температурный режим, ультрафиолетовое освещение и просторные террариумы.

На обустройство круглоголовок центр уже потратил 50 тысяч рублей. Владелица приюта объясняет: средства, которые были отложены на операции черепахам, пришлось срочно отдать на спасение ящериц. К сожалению, впереди ещё оплата аренды помещения.