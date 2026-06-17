Фунтик превратился в человека: читайте в журнале «Калининградская антенна»

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Журнал «Калининградская антенна» делится полезной информацией на тему здоровья, кухни, финансов, ухода за собой, своими близкими и домом, рассказывает о звёздах театра и кино.

Начались съёмки фильма «Фунтик» по мотивам мультика «Приключения поросенка Фунтика». Только в сказке главным героем станет 10-летний мальчик, который сбегает от жестокой хозяйки цирка Белладонны.

Фунтик встречает новых друзей — бывших цирковых артистов дядюшку Мокуса и его племянницу Бамбину. Образ Фунтика воплотил юный Матвей Тараканов, роль дядюшки Мокуса исполнил Ян Цапник. Бандитов сыграли Максим Лагашкин и Вадим Галыгин. А вот кто станет Белладонной — пока секрет.

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