В Калининграде двое подростков на самокате сбили с ног женщину, травмировав ей руку и расколотив телефон

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В Калининграде двое 17-летних подростков на одном электросамокате врезались в женщину на проспекте Калинина. О случившемся инциденте «Клопс» рассказала сама Алёна.

ЧП случилось в День России, 12 июня, около 22:00 на остановке в направлении Второго эстакадного моста. Калининградка надеялась, что за минувшую неделю с ней свяжутся сами лихачи или их родители, а теперь ищет свидетелей ДТП.

Алёна ждала такси, когда в неё въехали подростки. По её словам, самокат двигался не слишком быстро, однако удар оказался сильным.

«Я сделала шаг, и меня сбили с ног. Не сразу поняла, что произошло», — говорит собеседница «Клопс».

После столкновения очевидцы задержали молодых людей. Алёна выяснила их возраст и дала им свой номер телефона, а подростки пообещали связаться с ней на следующий день.

«Я их отпустила, сказала, чтобы так больше не делали. Конечно, они тоже напугались, но они мне так и не перезвонили», — рассказала женщина.

В момент происшествия калининградка находилась в шоковом состоянии и не взяла контакты подростков. Она также не успела выяснить, какой компании принадлежит самокат.

На следующий день пострадавшая обратилась к врачам. У неё диагностировали травму запястья. По словам женщины, после падения у неё болели голова и спина.

Во время столкновения разбился телефон калининградки. Она оценивает ущерб почти в 10 тысяч рублей и надеется, что подростки или их родители всё же выйдут с ней на связь.

Алёна написала заявление в полицию, но ответа пока не получила. По её словам, момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения и на записи хорошо видны лица сбивших её нарушителей.

Женщина просит откликнуться очевидцев ДТП. Свидетели могут обратиться в любое отделение полиции Калининграда или по телефону 55-24-95.