Пять кандидатов: кто может стать почётным гражданином Калининграда

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В Калининграде представили пять кандидатов на присвоение звания «Почётный гражданин города» в 2026 году. Обсуждение вопроса состоялось на профильной комиссии горсовета в среду, 17 июня.

Среди претендентов — общественные деятели, военный лётчик, представители образования, литературы и рыбной промышленности.

Один из кандидатов — изобретатель и предприниматель Роман Аранин. Он возглавляет компанию «Обсервер», которая производит и ремонтирует реабилитационную технику для людей с ограниченными возможностями. Среди разработок предприятия — коляски-вездеходы и ступенькоходы. Аранин также основал калининградскую общественную организацию инвалидов «Ковчег».

В список включили Героя России Павла Кретова. Полковник запаса и палубный лётчик более 32 лет служил в частях Военно-воздушных сил Балтийского, Черноморского и Северного флотов. Он участвовал в развитии тактики воздушного боя истребителей Су-27 и Су-33, а с 2016 по 2021 год занимал должность заместителя председателя Калининградской областной Думы.

Ещё один претендент — глава регионального Союза ветеранов рыбной промышленности Александр Малышев. Он входит в объединение писателей России и является автором десяти поэтических и прозаических книг. Был отмечен его вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса региона.

На звание также претендует заслуженный учитель России Татьяна Туманкина. Её педагогический стаж — 53 года. Она преподавала историю, неоднократно избиралась депутатом районного и городского советов, а сейчас возглавляет калининградское отделение организации «Дети войны».

Пятый кандидат — учитель географии Людмила Житомирская, проработавшая в сфере образования 51 год. Она занималась просветительской и экскурсионной работой со школьниками, сотрудничала с БФУ имени Канта, а сейчас руководит первичной организацией Совета ветеранов Ленинградского района Калининграда.

Выборы пройдут на следующей неделе на очередном заседании горсовета депутатов путём тайного голосования. Награждать одного или несколько почётных граждан будут во время празднования Дня города.