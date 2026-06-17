Исследование: большинство работающих калининградцев успевают выполнить план за день

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Подавляющее большинство трудоустроенных жителей Калининграда считают, что справляются со своими рабочими задачами в течение дня. Такие данные привёл сервис SuperJob по итогам опроса.

81% опрошенных калининградцев заявили, что успевают выполнить всё, что запланировали. Ещё 11% признались, что не справляются: кто‑то жалуется на постоянные отвлечения со стороны коллег, кто‑то — на бесконечный поток задач или необходимость переключаться на срочные дела. Восемь процентов затруднились ответить, отметив сложности с планированием из‑за специфики работы.

Женщины чаще мужчин говорили о полной реализации рабочих планов. Среди респондентов со средним профессиональным образованием успевают закрывать задачи 84%, с высшим — 80%. Самыми продуктивными оказались сотрудники с доходом от 100 до 150 тысяч рублей — 88%.

В тройку самых организованных специалистов вошли PR‑менеджеры, системные администраторы и медицинские сёстры — по 91% из них выполняют всё запланированное. Высокие показатели также у администраторов и экономистов (по 89%), секретарей и продавцов (по 88%), водителей (87%), врачей и менеджеров по работе с клиентами (по 86%). Реже других укладываются в рабочий график аналитики (77%), дизайнеры и HR‑специалисты (по 78%), инженеры и кладовщики (по 79%), а также IT‑специалисты (80%).

Опрос проходил с 25 мая по 10 июня.