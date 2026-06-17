Калининградка десять лет получала пенсию незаконно — долг в 1,6 млн рублей пришлось вернуть

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Жительница Калининграда погасила долг перед государством после того, как приставы арестовали её имущество. Об этом сообщили в пресс‑службе УФССП России по региону в среду, 17 июня.

Суд установил, что женщина 1980 года рождения на протяжении десяти лет незаконно получала пенсию по инвалидности и другие соцвыплаты. Региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования через суд добилось взыскания почти 1,6 млн рублей.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов Центрального района. После возбуждения производства сотрудники службы оперативно приняли меры: арестовали банковские счета должницы и наложили ограничения на её имущество — автомобиль Nissan Qashqai 2007 года, помещение площадью 70 кв. м и здание площадью 126 кв. м. Женщине также разъяснили, что у неё есть пять дней на добровольное погашение долга.

Под действием ограничений калининградка полностью рассчиталась с государством, избежав начисления исполнительского сбора в размере 12% от суммы долга. Ограничения с имущества сняты, взысканные деньги будут возвращены государству.