Вместе с «ТВ-Программой» узнаем, какие прославленные спортсмены с трепетом ждут рождения ребёнка

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
В свежем номере телегида:
- Иван Янковский и Диана Пожарская снова стали родителями.
- Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова.
- Филипп Киркоров похвастался новым носом.
- Выставка «Предметные страсти. Натюрморт XX века» (0+).
- Чем пахнет июнь: галета с абрикосами; куриная грудка, фаршированная шпинатом и сыром; кабачковый рулет с мясом; клубничный трайфл.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 22 по 28 июня.
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