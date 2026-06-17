Вместе с «ТВ-Программой» узнаем, какие прославленные спортсмены с трепетом ждут рождения ребёнка

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Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Иван Янковский и Диана Пожарская снова стали родителями. Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова. Филипп Киркоров похвастался новым носом. Выставка «Предметные страсти. Натюрморт XX века» (0+). Чем пахнет июнь: галета с абрикосами; куриная грудка, фаршированная шпинатом и сыром; кабачковый рулет с мясом; клубничный трайфл. Гороскоп для всех знаков зодиака. Программа телепередач на неделю с 22 по 28 июня.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».