10:43

Вместе с «ТВ-Программой» узнаем, какие прославленные спортсмены с трепетом ждут рождения ребёнка

  1. Калининград
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Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов. 

В свежем номере телегида:

  1. Иван Янковский и Диана Пожарская снова стали родителями.
  2. Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова.
  3. Филипп Киркоров похвастался новым носом.
  4. Выставка «Предметные страсти. Натюрморт XX века» (0+).
  5. Чем пахнет июнь: галета с абрикосами; куриная грудка, фаршированная шпинатом и сыром; кабачковый рулет с мясом; клубничный трайфл.
  6. Гороскоп для всех знаков зодиака.
  7. Программа телепередач на неделю с 22 по 28 июня.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть». 

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