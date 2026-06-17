Шторм и красно-чёрные флаги: погода на калининградском побережье 17 июня

На календаре середина июня, а море всё ещё прогрелось недостаточно. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.
В среду, 17 июня, зайти в воду не получится нигде.
- Балтийск: чёрный флаг, температура воды +13-15 °C, на море шторм и сильное волнение.
- Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +15 °C.
- Пионерский: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +15 °C, воздуха — до +20 °C. Волна 0,5 балла.
- Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +14-15 °C. Северо-западный ветер, волна 1,5 балла.
- Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +13 °C.
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