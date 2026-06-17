10:19

Шторм и красно-чёрные флаги: погода на калининградском побережье 17 июня

  1. Калининград
Автор:
Шторм и красно-чёрные флаги: погода на калининградском побережье 17 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

На календаре середина июня, а море всё ещё прогрелось недостаточно. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

В среду, 17 июня, зайти в воду не получится нигде.

  • Балтийск: чёрный флаг, температура воды +13-15 °C, на море шторм и сильное волнение.
  • Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +15 °C.
  • Пионерский: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +15 °C, воздуха — до +20 °C. Волна 0,5 балла.
  • Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +14-15 °C. Северо-западный ветер, волна 1,5 балла.
  • Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +13 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
Свежие новости по теме
Спасаемся от жары на море: погода на калининградском побережье 27 июня
10:20
Пора купаться: погода на калининградском побережье 26 июня
Вчера
10:26
Кое-где вода уже +22: погода на калининградском побережье 25 июня
25 июня 2026
10:31
Рай для любителей искупаться: погода на калининградском побережье 24 июня
24 июня 2026
10:20
Небольшой ветерок и тёплая вода: погода на калининградском побережье 23 июня
23 июня 2026
10:25
Все новости по теме
3 092
Погода Море и побережье