Проглотил грузило: на Летнем озере спасли лебедёнка, птенца пернатого кофемана (фото)

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Ссылка Фото: Николай Зорин / «Клопс»

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Ссылка На Летнем озере в Калининграде спасли лебедёнка, который проглотил рыболовную леску с грузилом. Об этом рассказали «Клопс» очевидцы, информацию подтвердили в центре реабилитации диких животных «Биосфера Балтики». Несчастье едва не случилось вечером во вторник, 16 июня. Горожане, гулявшие по берегу Летнего, обратили внимание, что у одного из лебедят, которых вывела гнездящаяся здесь пара птиц, свисает из клюва комок спутанной лески. «Многие это заметили, начали решать вместе, что делать, — рассказал «Клопс» фотограф Николай Зорин. — Я отложил камеру, одна женщина стала выманивать на берег семью, а мы с парнем стали ждать момент, чтобы поймать малого. По итогу я его поймал, но чуть не нырнул за ним в озеро из-за того, что меня папа с мамой попытались отогнать». Шанса на вторую попытку не было, так как напуганная суетой стайка уплыла на середину водоёма. Но к этому времени уже успели позвонить в «Биосферу». Волонтёр выехала на озеро, подманила семью и изловила пострадавшую птичку сачком — тогда и стало понятно, что леска не просто зацепилась за клюв, а проглочена. В ветеринарной клинике малышу сделали рентген. Оказалось, что крючка внутри, к счастью, нет.

«Уже наш орнитолог на месте, в стационаре, изавлекла леску, — рассказала диспетчер «Биосферы» Татьяна. — На ней было грузило, металлический шарик». Для малыша несчастье обошлось испугом, после процедуры ему дали прийти в себя и отвезли обратно на озеро. Семья птенца приняла, так что с ним сейчас всё хорошо, подытожили в центре. Кстати, вероятнее всего, отец лебедёнка — тот самый лебедь — «любитель кофе», который весной настойчиво рвался в павильон, где продают напиток, и пугал посетителей. Другой семьи на Летнем нет.

Эта история с хорошим концом, однако в «Биосфере Балтики» говорят, что так бывает далеко не всегда. В прошлом году пара с Летнего озера потеряла весь выводок — по вине людей. Для птиц опасны не только рыболовные снасти, но и неправильное кормление. Даже в этот раз — пока Николай и его помощники пытались поймать птенца, некоторые из гуляющих рвались угощать лебедей хлебом. На замечания не реагировали, более того, громко возмущались, когда им пытались помешать. Зоологи напоминают: давать водоплавающим птицам хлеб категорически нельзя, этот продукт круглогодично запрещён! Да и чем-то другим «разнообразить» их стол можно и нужно далеко не всегда. Весна, лето, осень — не надо подкармливать птиц вообще ничем! — подчеркнула сотрудница «Биосферы». У них в это время есть трава, моллюски, водоросли. Всего полно. Ладно, зимой ещё, в лютые морозы — овсяночка, тот же геркулес. А в тёплое время лебедям никакая подкормка не нужна!»

Фото: Николай Зорин

Наблюдать за птицами — дело хорошее, но назойливое внимание им только мешает. В тот же день, рассказали в центре, волонтёры выезжали на Летнее озеро дважды. И если вечером реально спасали лебедёнка, то утром оказалось, что с птицей всё в порядке. «Если лебедь сидит два часа на одном месте, это не значит, что ему плохо, это значит, что он отдыхает, — объяснила собеседница «Клопс». — А лебедята просто щиплют травку».