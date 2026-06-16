В Калининграде каждая четвёртая компания держится за сотрудников-пенсионеров — исследование

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В Калининграде каждая четвёртая компания старается удержать сотрудников, которые вышли на пенсию. Об этом говорится в исследовании SuperJob, опубликованном во вторник, 16 июня.

Ещё 39% работодателей нанимают людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами, а 36% рассматривают их на отдельные позиции. При этом четверть участников опроса не готовы принимать таких соискателей.

Сотрудников пенсионного возраста чаще рассматривают там, где остро не хватает кадров. В 14% компаний таких кандидатов готовы принять на любую позицию при наличии опыта, ещё 12% кадровиков не ограничивают их конкретными должностями. Среди востребованных вариантов — квалифицированные рабочие, инженеры, продавцы, менеджеры по продажам, водители, врачи, уборщики и охранники.

Программы поддержки возрастных сотрудников есть у каждого пятого работодателя. Чаще всего это выплаты или подарки к праздникам, материальная помощь, единовременное пособие при выходе на пенсию, путёвки на санаторно-курортное лечение и мероприятия для коллектива.

Исследование проводили среди представителей калининградского бизнеса с 4 мая по 5 июня 2026 года.