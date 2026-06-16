Уикенд без продолжения: короткая волна жары в Калининградской области сменится умеренным летним теплом

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Короткая волна жары в регионе может закончиться уже в первой половине следующей недели. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет во вторник, 16 июня.

К выходным в области может потеплеть до +25…+30. Рост температуры начнётся постепенно: в среду днём ожидается около +20, а с пятницы станет жарче из-за притока тропического воздуха. Надолго зной, по предварительным расчётам, не задержится. В начале следующей недели температура может опуститься до +20…+23, а при смене ветра на северный — снизиться ещё сильнее.

До этого по области пройдут кратковременные дожди. В среду ливни возможны утром и днём, особенно в континентальной части, в четверг ожидаются небольшие и умеренные осадки. В конце недели из-за неустойчивой погоды могут пройти грозы, предварительно — в воскресенье.