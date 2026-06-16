Калининградская область с 2028 года перестанет получать федеральные дотации — минфин

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Калининградская область с 2028 года перестанет получать федеральные дотации, а Москва будет оплачивать меньшую часть расходов по целевым программам. Об этом пресс-служба правительства региона пишет во вторник, 16 июня.

По словам главы минфина Виктора Порембского, в 2026 году расчётная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Из-за этого нагрузка на казну вырастет, хотя 2025-й в регионе завершился с профицитом 5,8 млрд рублей: доходы составили 144,1 млрд, расходы — 138,3 млрд.

Собственные доходы консолидированного бюджета в прошлом году достигли почти 134 млрд рублей, прирост к 2024-му составил 12,4%. Из них в областную казну поступило более 100 млрд, а федеральная помощь составила 42,5 млрд — около 30% общего объёма.

Крупнейший трансферт из Москвы направили в дорожный фонд — 12,8 млрд рублей. Около 10 млрд из этой суммы пошли на строительство и реконструкцию Северного обхода и разводного моста в Калининграде, ещё 1,8 млрд — на капремонт региональных трасс.

На здравоохранение в прошлом году выделили более 34 млрд рублей, включая 12,3 млрд из областного бюджета. На помощь жителям направили свыше 12,7 млрд: 6,5 млрд — семьям с детьми и стимулирование рождаемости, 4 млрд — ветеранам труда и доплаты к пенсии, 1 млрд — на оплату услуг ЖКХ.

Ещё более 39 млрд рублей потратили на коммунальное хозяйство, транспортную инфраструктуру, благоустройство, экологические мероприятия и защиту побережья. На экономику без учёта федеральных средств для рынка труда направили 8,1 млрд, а муниципалитетам выделили 16,7 млрд финансовой помощи, не считая субвенций.