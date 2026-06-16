Власти Гвардейска установили, кто вывел из строя фонтан в центре города

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Фонтан в центре Гвардейска вышел из строя по вине детей, которые закидали его камнями. Об этом рассказала глава муниципального округа Анна Сбойнова в эфире ЦУР во «ВКонтакте» во вторник, 16 июня.

По словам чиновницы, из чаши регулярно приходится доставать разный хлам. За происходящим на площади следят камеры видеонаблюдения, поэтому «возмутителей спокойствия» удалось установить.

Власти не хотят применять административные меры к школьникам и их родителям. Сбойнова попросила взрослых поговорить с детьми и объяснить им, к чему приводят такие игры.

Сейчас специалисты почистили фонтан и отремонтировали оборудование.