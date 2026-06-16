На Куршской косе показали лесную орхидею с роскошным ароматом и попросили её не срывать (фото)

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На Куршской косе зацвела любка двулистная — лесная родственница орхидей, которую ещё называют ночной фиалкой. Об этом в телеграм-канале нацпарка сообщили во вторник, 16 июня.

В администрации отмечают, что на Куршской косе встречается около 14 видов орхидей: они растут на лугах, дюнах и лесных просеках. Любка двулистная выделяется среди них сильным ароматом — в сообщении его назвали таким, за который «парфюмерные дома всего мира отдали бы самое дорогое».

«Не торопитесь искать, чтобы сорвать и поставить в вазу. С нашей орхидеей это не работает. Природное таинство открывается только внимательным и осторожным наблюдателям, рискующим с помощью фотокамеры унести с собой красоту. А дурманящий запах оставить лишь в воспоминаниях», — обращаются к гостям в нацпарке.