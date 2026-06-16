Власти Калининградской области нашли дополнительные миллиарды для бюджета: куда направят деньги

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области пересмотрели бюджет на 2026 год: доходы увеличили на 2,6 млрд рублей, а дефицит сократили почти на 2 млрд. Об этом пресс-служба правительства региона сообщает во вторник, 16 июня.

Из дополнительных средств 450 млн рублей направят на инвестпроекты в аграрном секторе, 30 млн — субсидии для покупки сельхозтехники. Коммунальной сфере добавят 250 млн: деньги пойдут на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, подготовку к отопительному сезону и капремонт сетей. Около 220 млн предусмотрели для учреждений здравоохранения, образования, соцподдержки, культуры и спорта — на обновление, оборудование и развитие материально-технической базы.

Дорожный фонд увеличили на 200 млн рублей из-за реконструкции Советского проспекта, которую должны начать в этом году. Всего на три года Калининграду выделят 2,9 млрд. На льготный проезд школьников из многодетных семей в автобусах внутри муниципалитетов и между ними добавят 26,4 млн рублей, на пригородные поезда с учётом тарифного регулирования — 100 млн.

Министр финансов региона Виктор Порембский сообщил, что план по налоговым и неналоговым доходам вырос на 2,3 млрд рублей. В основном это связано «с управлением остатками на едином казначейском счёте». Ещё 342 млн вернулись в областной бюджет из средств, которые предоставляли учреждениям и муниципалитетам, федеральная помощь увеличилась на 273 млн.

По словам Порембского, Минфин по поручению президента поставил регионам задачу вдвое сократить дефицит. После изменений коммерческие заимствования Калининградской области уменьшатся на 1,8 млрд рублей и по плану составят 5,2 млрд.