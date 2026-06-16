В Гвардейске на время ремонта моста через Преголю установят наплавную переправу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Гвардейске на время реконструкции моста через Преголю оборудуют наплавную переправу. Об этом рассказала глава муниципального округа Анна Сбойнова во время эфира ЦУР во «ВКонтакте» во вторник, 16 июня.

Временная конструкция обеспечит проезд между двумя частями города. Ремонт рассчитывают начать в 2026-м. Работы займут почти три года.

Сейчас администрация завершает подготовку к конкурсу по выбору подрядчика. «Планируем до конца июля заключить контракт», — сообщила Сбойнова.

После подписания документов исполнитель подготовит график работ. По словам главы округа, проект технически сложный, однако приступить к реконструкции намерены уже в этом году.

Сбойнова отметила, что мост важен не только для горожан. Через него в районный центр добираются жители Гвардейского округа.

На реконструкцию столетнего сооружения выделили 994,6 млн рублей. Финансирование рассчитано до 2028 года.

Металлический мост построили ориентировочно в 1915 году. О необходимости заменить аварийное сооружение власти говорили ещё в 2019-м.