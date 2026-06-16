После 20:00 не уехать: какой транспорт в Калининграде исчезает раньше времени по вечерам

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Вечером в Калининграде непросто добраться из точки А в точку Б. «Клопс» убедился в этом, проверив с помощью навигационной программы, как ходил общественный транспорт в понедельник, 15 июня.

После 20:30 с линии полностью сошли автобусы №2А, 4, 10, 21, 25, 26, 29 и 48, а также маршрутки №82, 87, 88 и 94. Ещё три направления обслуживались частично: №5 ходил только из микрорайона Космодемьянского, №44 — в сторону Артиллерийской, №74 — до Брусничной.

Проблему подтверждают данные Центра организации дорожного движения и пассажирских перевозок. Специалисты проанализировали ситуацию в один из рабочих дней июня.

В 18:00 на городских маршрутах должны были работать 491 автобус, троллейбус и трамвай, но фактически на линии находились 343 машины — около 70%.

К 20:00 разрыв увеличился: вместо 465 единиц транспорта осталось 281. Таким образом, пассажиров обслуживали лишь 60% предусмотренного расписанием состава.

Хуже всего ситуация складывалась с маршрутками. В 18:00 на линии работали 73 машины из 154 запланированных — 47%, а к 20:00 — 49 из 152, то есть только 32%.

У больших автобусов показатели были лучше: 223 из 288 машин вечером и 185 из 264 двумя часами позже.

Электротранспорт курсировал заметно стабильнее. В 18:00 и 20:00 на маршрутах находились по 27 троллейбусов при плане в 29 машин — 93%. Все 20 предусмотренных расписанием трамваев оставались в строю и в 18:00, и в 20:00.