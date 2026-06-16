Калининградцу пришлось удочкой сбить нависшую над головами кору засохшего дерева, которое давно просят убрать (фото)

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В Калининграде жильцам дома №35 на ул. Коммунальной пришлось самим позаботиться о своей безопасности. Несмотря на все жалобы, люди так и не добились, чтобы их избавили от засохшего дерева у входа в подъезд. Об этом «Клопс» сообщил один из местных жителей.

По словам Виктора (имя изменено), несколько дней назад от дерева отделилась кора. Она нависла над тротуаром и дорожкой к дому.

«Движение пешеходов по нашей улице интенсивное, — отметил собеседник «Клопс». — Кора шевелилась от ветра. В любой момент мог произойти несчастный случай».

Как рассказал Виктор, дерево фактически было загублено работниками управляющей компании. В феврале 2022 года жильцы подали заявку на обрезку сучьев, но работы выполнили лишь в мае.

«И срезы сразу не закрасили, — подчеркнул Виктор. — Уже началось сокодвижение. Думали, что дерево выживет, а оно погибло. С нас ещё деньги взяли за обрезку, с каждой квартиры. Мы пожаловались в управляйку на опасную кору и попросили убрать, чтобы никого не прибило, но реакции не было. У нас просто нет слов».

В результате Виктор с помощью телескопической удочки сам сдёрнул кору с дерева. Ошмётки убрали соседи.

В УК, как рассказал жилец дома, обещали подать заявку в администрацию Калининграда, чтобы спилить аварийное дерево. Но никаких движений по этому поводу нет.

Виктор пожаловался на ситуацию в министерство регионального контроля: «Мне ответили что для спила дерева на придомовой территории собственникам помещений в доме необходимо обратиться в МФЦ с заявлением на получение порубочного билета. После этого специалисты администрации выедут, осмотрят деревья, примут решение о спиле. Собственникам выдадут разрешительные документы, которые потом следует передать в управляющую компанию».

Жильцы готовят обращение в МФЦ. «Кора продолжает падать, но уже не такими большими кусками, говорит Виктор. — Два дня прошу, чтобы убрали дворники, но никто не убирается».