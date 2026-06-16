В Калининграде мужчина не хотел отдавать бывшей жене 1,6 млн рублей, пока ему не закрыли выезд за границу

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В Калининграде мужчина после развода задолжал бывшей жене 1,6 млн рублей из-за разницы в стоимости совместно нажитого имущества. Об этом пресс-служба регионального управления ФССП пишет во вторник, 16 июня.

Взыскание прошло через суд, но добровольно калининградец платить не стал. Приставы возбудили исполнительное производство и начали накладывать аресты: под них попали квартира площадью 66,5 м2, Toyota Vitz и грузовой фургон Isuzu. Мужчине также заблокировали счета и ограничили выезд за границу.

Экс-супруг перечислил долг на депозитный счёт отделения. Аресты сняли только после того, как он дополнительно заплатил в бюджет 190 тысяч рублей исполнительского сбора. Всю сумму передали женщине.