Евродепутат: Калининград и Балтийское море стали темами, подогревающими страх войны

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Депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что упоминания Калининграда и Балтийского моря подогревают военные настроения в Европе. Его слова ТАСС приводит во вторник, 16 июня.

«И во всех подобных историях — то, что мы слышим о Балтийском море, Калининграде и так далее, — все это, конечно, вещи, которые разгоняют эмоции и после которых говорят: ну что ж, тогда мы должны действовать именно так», — сказал политик.

По мнению Шуленбурга, в Евросоюзе сейчас чаще говорят не о мире, а о подготовке к войне и перевооружении. Он же считает, что деэскалация нужна прежде всего самой Европе: вокруг неё остаются конфликты — от Украины до Ближнего Востока и Африки.

«Мы должны — и это вообще не имеет отношения ни к морали, ни к каким-то надстройкам, — исходя из собственного интереса, если мы хотим хоть как-то влиять на мир, сначала установить мир на Европейском континенте. А если мы хотим это сделать, мы должны говорить с Россией», — заявил представитель BSW.

Шуленбург также высказался о рисках ядерной эскалации. По его словам, сейчас опасность «войны по ошибке или из-за чрезмерной реакции» намного выше, чем вероятность заранее запланированного конфликта.