Росморречфлот избыточно профинансировал строительство судов на заводе ОСК «Янтарь»

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Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) получило на строительства морских судов на 9,7 млрд рублей больше, чем требовалось. Кроме того, темпы работ не соответствовали заключённым контрактам. Нарушения выявили специалисты Счётной палаты РФ, сообщает «Интерфакс» во вторник, 16 июня.

Речь идёт о двух контрактах на строительство многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт на «Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» и по контракту на строительство ледокола мощностью 18 МВт на «Выборгском судостроительном заводе». Оба предприятия входят в «Объединённую судостроительную корпорацию».

«Росморречфлотом при низких темпах строительства морских судов и продлении сроков реализации трёх государственных контрактов допущено их избыточное финансирование в объёме 9,716 млрд рублей», — говорится в материалах Счётной палаты.

Аудиторы предложили «Росморречфлоту» в 2026 году сократить финансирование на уже полученную сумму. При этом в резервный фонд кабмина РФ уже направили 4,9 млрд руб.