Высокие стандарты: Талалаев вернул в «Балтику» помощника Игнашевича

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В «Балтику» вернулся тренер Артём Булойчик. Специалист работал в Калининграде с 2022 по 2024 гг. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В тренерском штабе Сергея Игнашевича, возглавлявшего на тот момент балтийцев, специалист отвечал за работу при стандартах — угловых и штрафных ударах. При этом практически в каждом матче футболисты реализовывали задумки тренера.

С 2025 года Артём Булойчик работал главным тренером ярославского «Шинника». За первые полгода работы ему удалось сохранить для волжан прописку в Первой лиге, а в следующем сезоне команда претендовала на попадание в стыковые матчи, завершив чемпионат на 8-м месте.