На Балтийскую косу смогут попасть не все машины: в районе переправы поднялся уровень воды

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В районе паромной переправы на Балтийскую косу поднялся уровень воды. Поэтому подняться на борт судна смогут не все автомобили. Об этом предупредили в «Балтийской судоходной компании», обеспечивающей доставку машин и пассажиров на косу во вторник, 16 июня.

«Въезд и съезд на паром стал круче. Автомобилям с низкой посадкой (низким клиренсом) проезд затруднён. Просим водителей быть максимально внимательными и оценивать габариты своего авто самостоятельно», — пояснил оператор паромной переправы, уточнив, что ответственность за возможные повреждения транспортного средства при проезде несёт его владелец.