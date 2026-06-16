Цифровой щит семьи: как не потерять деньги и покой в 2026 году

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В 2026 году финансовая безопасность семьи зависит не от сейфа, а от цифровой гигиены. Мошенники используют нейросети, социальную инженерию и базы утечек, но главное оружие против них — знание простых правил. Эксперты Регионального центра финансовой грамотности рассказали, что важно помнить каждому в 2026 году, чтобы сохранить свои сбережения и спокойствие.

Всё начинается с паролей. Стратегия «один сложный пароль на всё» смертельно опасна: если один сервис сольёт данные, злоумышленники получат доступ к почте, соцсетям и банку. Для каждого сервиса должен быть уникальный ключ длиной 12–15 знаков. Человек не в состоянии запомнить десятки комбинаций, поэтому нужен менеджер паролей — например, Bitwarden или 1Password. Менять пароль стоит только при реальном подозрении на взлом, а не каждые три месяца.

Особой заботы требует старшее поколение. Мошенники бьют в страх за детей, в одиночество и вежливость перед официальным тоном. Лучшая защита — регулярный доверительный контакт. Помогут и цифровые инструменты: можно подключить доверенного родственника к уведомлениям о крупных операциях в банке, а также установить самозапреты на кредиты и сделки с недвижимостью через «Госуслуги».

Сегодня злоумышленники научились подделывать голос и даже видео. Дипфейк позволяет мошеннику звонить так, что на экране появляется, например, лицо сына собеседника, и сообщать о ДТП. Единственный способ разрушить иллюзию — кодовое слово, известное только самым близким. Не имя питомца и не дата свадьбы, а абсурдное сочетание вроде «синий носок» или «842». При звонке с просьбой о деньгах требуйте назвать слово. Не назвал — вешайте трубку.

Обязательно включите пуш-уведомления о каждой транзакции на всех картах семьи. Мошенники перед кражей всегда тестируют карту микросписаниями по 50–300 рублей. Если вы их не заметите, следом спишут всё.

Двухфакторная аутентификация — это второй замок на двери. Даже имея украденный пароль, мошенник не войдёт в аккаунт без шестизначного кода. Используйте приложение-аутентификатор, а не СМС. Включайте 2FA везде: на «Госуслугах», почте, в мессенджерах и соцсетях.

Отдельная опасность — дропперство. Это участие в обналичивании украденных денег: человек за вознаграждение передаёт свою карту посторонним. По данным Росфинмониторинга, в России около 800 тысяч дропперов, из них 272 тысячи — несовершеннолетние. С июля 2025 года за это грозит уголовная ответственность до 3 лет, а с 16 лет — до 6 лет. Дроппер навсегда попадает в чёрные списки банков: ни кредита, ни вклада, ни зарплатного проекта.

Главное семейное правило: мошенники всегда играют на страхе и спешке. Положите трубку, сами перезвоните близкому, спросите кодовое слово, проверьте информацию через официальный канал. Разговаривайте о киберугрозах за ужином и вместе настраивайте защиту — это сильнейшее оружие семьи.

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.



