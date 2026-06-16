«Честная стоматология без навязанных процедур»: рассказываем о центре «АнерМед»

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Ссылка Синергия компетенций, экспертности, опыта и новых технологий — ключевой принцип центра стоматологии «АнерМед». А подход «Честная стоматология без навязанных процедур», которого придерживаются все доктора центра, всегда подкреплён на практике — клиент получает комплексное экспертное решение: от первичной диагностики и консультации до полного лечебного маршрута с понятной логикой, сроками и стоимостью.

Мы задали вопросы о том, как именно происходит лечение в каждом отдельном случае, врачам центра и разобрали с ними ключевые вопросы, которые интересуют пациентов.

Антон Владимирович Ермолаев.

— Антон Владимирович, вы — «лучший врач региона — 2025» по версии премии «ПроДокторов»*. Что для вас значит эта награда? — Для меня это в первую очередь признание высоких стандартов работы всего нашего центра стоматологии «АнерМед». Такая награда — это не только про приятно, это большая ответственность. Она напоминает, что пациенты ждут от нас не просто услуг, а результата и безопасности. — С какими страхами чаще всего приходят к вам пациенты? — Люди боятся, что имплант не приживётся. Но я всегда говорю: современная стоматология ушла далеко вперёд. В нашей клинике мы используем подходы All-on-4 и All-on-6. Они позволяют восстановить весь зубной ряд буквально за одно посещение. Процесс практически безболезненный благодаря качественной анестезии, а приживаемость имплантов у нас составляет 99,5%. Безусловно, мы не можем не учитывать особенности организма, и такое может случиться, но мы даём гарантию по договору. — В чём разница между швейцарскими Straumann и корейскими Osstem? — Выбор всегда индивидуален. Если коротко: Osstem — золотая середина соотношения цены и качества, прекрасный выбор для стандартных клинических ситуаций. Он надёжен, долговечен, приживается за 8–12 недель. Straumann — премиум-класс со специальным покрытием SLActive, которое ускоряет сращивание с костью до 4–6 недель. Эта система подходит даже для сложных случаев с серьёзным недостатком костной ткани. — Часто ли приходится делать костную пластику перед имплантацией? — Да, особенно если пациент долго ходил со съёмным протезом или зуб был удалён давно — кость атрофируется, и имплант некуда ставить. Но это не проблема. В нашей клинике мы делаем все виды костнопластических операций. Также мы часто практикуем одномоментную имплантацию — сразу после удаления старого зуба ставим имплант, что сохраняет костную ткань и сокращает сроки лечения.

Суюна Илимбековна Джолдошбекова.

— Суюна Илимбековна, вы стоматолог-ортопед с 22-летним стажем. Что для вас самое важное в работе на стыке терапии и протезирования? — Для меня это понимание, что здоровье зуба — это единый процесс. В нашем центре мы не просто лечим кариес, а сразу думаем о том, как зуб будет функционировать через 5, 10, 15 лет. Ортопед подхватывает эстафету у терапевта: даже идеально вылеченный, но сильно разрушенный кариесом зуб нуждается в защите. — С какими страхами к вам приходят пациенты, которым после лечения кариеса нужна коронка? — Чаще всего боятся, что под коронкой снова появится кариес и зуб разрушится окончательно. Я всегда объясняю: проблема не в коронке, а в том, как она поставлена и насколько тщательно соблюдается гигиена. В центре стоматологии «АнерМед» мы работаем под микроскопом, что позволяет добиться идеального краевого прилегания протеза. Если микрозазора нет — вторичному кариесу просто неоткуда взяться. А пациенту мы обязательно даём чёткую карту домашнего ухода, но один из залогов успеха — вклад самого пациента — это ежедневная качественная гигиена полости рта. — Часто ли приходится всё-таки удалять нерв перед установкой коронки, если зуб был сильно разрушен кариесом? — Раньше депульпирование, то есть удаление нервов в том числе, делали почти всегда, «на всякий случай». Сейчас мы с терапевтами стараемся подходить к этому максимально органосохраняюще. Даже при глубоком кариесе, если есть возможность сохранить здоровую пульпу, мы используем глубокую биопломбу или накладываем лечебную прокладку. И только после этого, убедившись в жизнеспособности зуба, я препарирую его под коронку. Живой зуб всегда прочнее и служит дольше.

Илья Алексеевич Кравцов.