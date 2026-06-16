«Честная стоматология без навязанных процедур»: рассказываем о центре «АнерМед»

Синергия компетенций, экспертности, опыта и новых технологий — ключевой принцип центра стоматологии «АнерМед». А подход «Честная стоматология без навязанных процедур», которого придерживаются все доктора центра, всегда подкреплён на практике — клиент получает комплексное экспертное решение: от первичной диагностики и консультации до полного лечебного маршрута с понятной логикой, сроками и стоимостью.
Мы задали вопросы о том, как именно происходит лечение в каждом отдельном случае, врачам центра и разобрали с ними ключевые вопросы, которые интересуют пациентов.
— Антон Владимирович, вы — «лучший врач региона — 2025» по версии премии «ПроДокторов»*. Что для вас значит эта награда?
— Для меня это в первую очередь признание высоких стандартов работы всего нашего центра стоматологии «АнерМед». Такая награда — это не только про приятно, это большая ответственность. Она напоминает, что пациенты ждут от нас не просто услуг, а результата и безопасности.
— С какими страхами чаще всего приходят к вам пациенты?
— Люди боятся, что имплант не приживётся. Но я всегда говорю: современная стоматология ушла далеко вперёд. В нашей клинике мы используем подходы All-on-4 и All-on-6. Они позволяют восстановить весь зубной ряд буквально за одно посещение. Процесс практически безболезненный благодаря качественной анестезии, а приживаемость имплантов у нас составляет 99,5%. Безусловно, мы не можем не учитывать особенности организма, и такое может случиться, но мы даём гарантию по договору.
— В чём разница между швейцарскими Straumann и корейскими Osstem?
— Выбор всегда индивидуален. Если коротко: Osstem — золотая середина соотношения цены и качества, прекрасный выбор для стандартных клинических ситуаций. Он надёжен, долговечен, приживается за 8–12 недель. Straumann — премиум-класс со специальным покрытием SLActive, которое ускоряет сращивание с костью до 4–6 недель. Эта система подходит даже для сложных случаев с серьёзным недостатком костной ткани.
— Часто ли приходится делать костную пластику перед имплантацией?
— Да, особенно если пациент долго ходил со съёмным протезом или зуб был удалён давно — кость атрофируется, и имплант некуда ставить. Но это не проблема. В нашей клинике мы делаем все виды костнопластических операций. Также мы часто практикуем одномоментную имплантацию — сразу после удаления старого зуба ставим имплант, что сохраняет костную ткань и сокращает сроки лечения.
— Суюна Илимбековна, вы стоматолог-ортопед с 22-летним стажем. Что для вас самое важное в работе на стыке терапии и протезирования?
— Для меня это понимание, что здоровье зуба — это единый процесс. В нашем центре мы не просто лечим кариес, а сразу думаем о том, как зуб будет функционировать через 5, 10, 15 лет. Ортопед подхватывает эстафету у терапевта: даже идеально вылеченный, но сильно разрушенный кариесом зуб нуждается в защите.
— С какими страхами к вам приходят пациенты, которым после лечения кариеса нужна коронка?
— Чаще всего боятся, что под коронкой снова появится кариес и зуб разрушится окончательно. Я всегда объясняю: проблема не в коронке, а в том, как она поставлена и насколько тщательно соблюдается гигиена. В центре стоматологии «АнерМед» мы работаем под микроскопом, что позволяет добиться идеального краевого прилегания протеза. Если микрозазора нет — вторичному кариесу просто неоткуда взяться. А пациенту мы обязательно даём чёткую карту домашнего ухода, но один из залогов успеха — вклад самого пациента — это ежедневная качественная гигиена полости рта.
— Часто ли приходится всё-таки удалять нерв перед установкой коронки, если зуб был сильно разрушен кариесом?
— Раньше депульпирование, то есть удаление нервов в том числе, делали почти всегда, «на всякий случай». Сейчас мы с терапевтами стараемся подходить к этому максимально органосохраняюще. Даже при глубоком кариесе, если есть возможность сохранить здоровую пульпу, мы используем глубокую биопломбу или накладываем лечебную прокладку. И только после этого, убедившись в жизнеспособности зуба, я препарирую его под коронку. Живой зуб всегда прочнее и служит дольше.
— Илья Алексеевич, вы стоматолог-ортодонт с 6-летним стажем. Что для вас значит грамотное ортодонтическое лечение?
— Для меня ортодонтия — это не просто «ровные зубы», а полноценное восстановление функции всей зубочелюстной системы. Брекеты или элайнеры — не просто способ выстроить зубы по линейке, а инструмент, который должен обеспечить правильный прикус, здоровье височно-нижнечелюстного сустава и гармоничный профиль лица. Поэтому я не работаю по шаблону.
— Часто ли желание пациента расходится с клинической реальностью? Например, просит элайнеры, а нужны брекеты?
— Да. Допустим, пациент мечтает исправить прикус на прозрачных элайнерах, но у него выраженная скелетная аномалия или сильная скученность. В такой ситуации одни элайнеры могут не справиться — они просто не создадут нужных векторов перемещения. Моя задача — не просто удовлетворить желание пациента, а гарантировать, что через пять лет его улыбка останется такой же красивой и здоровой.
— Как формируется итоговая стоимость ортодонтического лечения и можно ли узнать её сразу?
— На первичной консультации я составляю понятную и прозрачную смету. Стоимость складывается из сложности патологии, выбранной аппаратуры — металлические, керамические брекеты или элайнеры, — необходимости дополнительных процедур. Точная цена также зависит от того, потребуется ли пациенту предварительная подготовка у пародонтолога или хирурга. Я называю полную сумму уже после диагностики, чтобы не было скрытых платежей, и обязательно даю время подумать или обсудить всё с родными.
Всё ещё боитесь стоматологов? Не стоит!
Приходите в центр стоматологии «АнерМед» на первичную консультацию!
Центр стоматологии «АнерМед»
Партизана Железняка, 1
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* В Калининградском регионе в своей специальности по отзывам пациентов за год.
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