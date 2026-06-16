Парки, набережная и лес вместо пустырей: как в Калининграде создают новый район для жизни

По такому принципу развивается экополис «Виридиан» . Здесь природные территории не уступают место застройке, а становятся частью общей концепции. На месте пустующих участков появляются общественные пространства, которые постепенно формируют новый образ микрорайона.

Для спокойного отдыха в проекте предусмотрен «Ретрит-лес» — прогулочная зона среди деревьев. Любителям активного образа жизни будут доступны спортивные площадки, воркаут-зоны и «Экстремальный парк». А вокруг экополиса проложат почти четыре километра велосипедных и беговых маршрутов.

Такой формат особенно востребован у семей с детьми. Можно выйти на прогулку рядом с домом, устроить пикник или провести выходной на свежем воздухе. При этом зелёное окружение привлекает и тех, кто работает удалённо: всё больше специалистов выбирают районы, где после рабочего дня не нужно ехать в парк через весь город.

Одним из главных общественных пространств станет набережная длиной 1210 метров. Сейчас она уже приобретает законченный вид. Здесь можно будет гулять вдоль воды, бегать по утрам, рыбачить или просто отдыхать в тишине.

Отдельное внимание уделяют сохранению существующего ландшафта. Вековые деревья остаются частью будущего микрорайона и становятся важным элементом его архитектуры. В тёмное время суток их будет подчёркивать декоративная подсветка.