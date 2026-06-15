Франция намерена вернуть Вильнюсу россиянина, который в Литве выпрыгнул из поезда Адлер – Калининград

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Франция намерена вернуть в Литву россиянина, который 17 июня спрыгнул из поезда Адлер — Калининград, когда состав двигался по территории прибалтийской республики. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на французские СМИ.

Судьба 21-летнего Даниила Мухаметова решится 17 июня в Страсбурге, в административном суде которого будет слушаться дело нелегала. Французские власти ещё в феврале попросили Вильнюс забрать молодого человека, на что в Литве ответили согласием.

Литовская полиция и спецслужбы полтора месяца искали перебежчика, который затем объявился в Финляндии, а спустя ещё какое-то время «всплыл» в Париже. В обеих странах молодой человек просил убежище, однако в Париже ему отказали, сославшись на правило, согласно которому подавать соответствующее заявление нужно в Литве как в первой стране въезда в ЕС.