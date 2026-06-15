Где в Калининграде не будет света 16 июня (список улиц)

В Калининграде во вторник, 16 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 12:00 электричества не будет на улицах:
- Киевская, 82-84, 86, 88-90, 101а;
- Тобольская, 1-2, 2а-б, 3-4А, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18.
С 9:00 до 18:00 свет отключат на:
- ул. Нансена, 54-60а, 61-63, 65-66, 70, 72-73, 75-77, 79;
- ул. Суворова, 41.
С 10:00 до 16:00 света не будет на:
- ул. Лужская, 23, 37-40а, 42-44а, 46-52;
- ул. Магнитогорская;
- ул. Курильская, 30.