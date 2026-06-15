Решили не продлевать: «Балтика» рассталась с нападающим, штаб Талалаева покинул ещё один тренер

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Балтийцы решили не выкупать контракт бразильского нападающего Дерика Ласерды и форвард продолжит карьеру на Родине в клубе «Куяба». В бело-синей футболке игрок провёл 7 матчей и забил 2 гола. Об этом сообщили в пресс-службе калининградского клуба.

Также покинул команду Александр Горбачёв, работавший в тренерском штабе с сентября 2024 года, когда клуб возглавил Андрей Талалаев.

15 июня «Балтика» начала подготовку к новому футбольному сезону в Российской Премьер-лиге. Команда под руководством Андрея Талалаева будет тренироваться на базе в Светлогорске до 23 июня.

26 июня команда сыграет в Москве товарищеский матч с «Акроном» из Тольятти, после чего отправится в Турцию, где продолжат подготовку к сезону в Таврических горах. В программе сбора запланированы несколько контрольных поединков. 13 июля «Балтика» вернётся в Россию и проведёт заключительный этап подготовки в Сочи.