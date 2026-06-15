19:48

К нему не зарастёт народная тропа: в Зеленоградске путь к спорткомплексу замостили плиткой

  1. Калининград
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К нему не зарастёт народная тропа: в Зеленоградске путь к спорткомплексу замостили плиткой - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба администрации Зеленоградского района
К нему не зарастёт народная тропа: в Зеленоградске путь к спорткомплексу замостили плиткой - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба администрации Зеленоградского района
К нему не зарастёт народная тропа: в Зеленоградске путь к спорткомплексу замостили плиткой - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба администрации Зеленоградского района
Фото: пресс-служба администрации Зеленоградского района

В Зеленоградске строители замостили дорожку, которую местные жители протоптали от новостроек к спорткомплексу «Янтарь». Об этом рассказали в приморском муниципалитете в понедельник, 15 июня.

«Раньше на этом месте существовала только «народная тропа» — грунтовая дорожка, которую протоптали люди. Теперь она получила полноценное твёрдое покрытие. Путь от жилого комплекса до спортивного объекта стал удобным и безопасным в любую погоду», — отметили в муниципальном учреждении «Благоустройство».

Жители Зеленоградска предложили запретить въезд машин в центр города.

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Городская среда Зеленоградск