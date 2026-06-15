Искал и ставил мины, отражал атаку беспилотников: тральщик «Александр Обухов» провёл учения в Балтийском море

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Экипаж тральщика «Александр Обухов» отработал в Балтийском море различные боевые задачи от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе БФ в понедельник, 15 июня.

Моряки выполнили плановые учения по поиску и уничтожению надводных и воздушных беспилотников условного противника. А также совершал манёвры в условиях радиоэлектронного подавления. Катера и дроны были уничтожены с помощью 30-мм шестиствольной артиллерийской установки и 14,5-мм морских тумбовых пулемётных установок. В качестве воздушных целей применялись специальные зонды, а надводные цели имитировали макеты безэкипажных катеров.

«По данным объективного контроля, все мишени были успешно поражены на различных дистанциях и высотах. Экипаж морского тральщика «Александр Обухов» подтвердил высокий уровень боевой выучки, слаженность действий и готовность к выполнению задач по охране водного района Балтийской военно-морской базы», — отметили в командовании Балтфлота.

Кроме того, экипаж тральщика отработал постановку контактных и неконтактных тралов, поиск морских мин и траление заданного участка акватории с использованием гидроакустических средств. «Александр Обухов» обнаружил и уничтожил учебные якорные и донные мины.