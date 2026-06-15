Июнь возвращает мартовские долги: во вторник Калининградскую область продолжит заливать

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В Калининградская область во вторник, 16 июня, продолжит оставаться в полосе ливней. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Погода словно пытается вернуть долги за сухие март и апрель. Причиной обильных осадков стали циклоны, сформировавшиеся над Балтийским морем. В результате холодный и влажный воздух вместе с низким давлением запускают гигантский миксер, в котором относительно тёплый воздух, поднимаясь с поверхности моря, охлаждается, конденсируется и образует кучево-дождевые облака.

По прогнозам метеорологов, к вечеру вторник осадки начнут стихать. Немного поспособствует этому северо-западный ветер, хотя он и будет дуть со скоростью 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°C, днём +14…+19°C.