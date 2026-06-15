«Даже не похудел!»: в Калининграде спустя неделю отыскали 15-килограммового кота по имени Ричи

В Калининграде удалось отыскать кота Ричи, который сбежал от хозяев через окно частного дома. Об этом «Клопс» рассказал хозяин животного Сергей.

Кот нашёлся в пятницу, 12 июня. По словам Сергея, Ричи бегал в 500 метрах от дома. Его заметили и узнали, а потом начали звонить хозяевам. В это время беглец, испугавшись незнакомцев, спрятался в ямке. Сразу же приехала жена Сергея и забрала гуляку домой.

«Даже не похудел! А я за это время похудел на нервах и беготне, — смеётся собеседник «Клопс». — Он кого-то, наверное, ловил — голубей каких-то. Или мышковал. А так у него всё нормально. Соскучился, конечно. Домой пришёл — сразу ласковый, нежный. Лизаться, мурчать начал. Надолго ли это? Интересный вопрос».