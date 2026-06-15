В Калининграде 144 человека сдали кровь во Всемирный день донора (фото)

В Калининграде больше сотни человек сдали кровь во время акций, приуроченных ко Всемирному дню донора. Об этом региональный минздрав сообщает в своём телеграм-канале.
Пункты работали 15 июня на площади Победы и на станции переливания крови на улице Чкалова, 29. В центре города процедуру прошли 92 человека, ещё восемь вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.
«На станции переливания крови акцию поддержали более 60 человек: 52 стали донорами крови, двое пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга», — говорится в публикации.
Всего за день кровь сдали 144 калининградца, ещё 10 стали потенциальными донорами костного мозга. При совпадении каждый из добровольцев сможет помочь пациентам, которым нужна срочная трансплантация.
Сдать кровь может любой совершеннолетний, вступить в регистр костного мозга — граждане от 18 до 35 лет. В обычные дни добровольцев принимают в областной станции переливания крови и в отделении больницы на Летней, 3.