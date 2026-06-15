В Калининграде 144 человека сдали кровь во Всемирный день донора (фото)

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В Калининграде больше сотни человек сдали кровь во время акций, приуроченных ко Всемирному дню донора. Об этом региональный минздрав сообщает в своём телеграм-канале.

Пункты работали 15 июня на площади Победы и на станции переливания крови на улице Чкалова, 29. В центре города процедуру прошли 92 человека, ещё восемь вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

«На станции переливания крови акцию поддержали более 60 человек: 52 стали донорами крови, двое пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга», — говорится в публикации.

Всего за день кровь сдали 144 калининградца, ещё 10 стали потенциальными донорами костного мозга. При совпадении каждый из добровольцев сможет помочь пациентам, которым нужна срочная трансплантация.