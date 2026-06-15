В Гусеве и Правдинске за 1,4 млрд приведут в порядок школы, садик и ДК — власти

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До 2030 года в Гусеве и Правдинске планируют отремонтировать несколько социальных объектов и общественных пространств. Об этом минсельхоз Калининградской области пишет в понедельник, 15 июня.

На программу развития сельских территорий предусмотрели около 1,4 млрд рублей. В Гусеве уже приступили к капремонту детского сада №5: подрядчик начал демонтаж, закончить его планируют к декабрю. После этого в здании приведут в порядок кабинеты и коридоры, оформят их в «агротематическом стиле», закупят мебель и оборудование. На 2028 год запланировали обновление и благоустройство одной из местных школ, часть оснащения для неё уже приобрели.

В Правдинске к программе приступят со следующего года. Там обновят общеобразовательную и спортивную школы, а также городской Дом культуры. Завершить ремонт этих объектов должны к 2030 году. В перечень вошли и другие направления: коммунальная инфраструктура, общественные пространства и дороги, которые связывают сельские территории с ближайшими городами.