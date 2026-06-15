Зарплаты судей, паузы на рекламу и сенсации: чем запомнился старт ЧМ-2026

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Чемпионат мира по футболу 2026 года набирает обороты, а вместе с ним пополняется и блог «На трибуне» на платформе «Клопс Блоги». Авторы следят не только за результатами матчей, но и за тем, что происходит вокруг турнира.

В новом разделе можно узнать, как изменились футбольные правила и сколько на ЧМ-2026 зарабатывают тренеры и судьи. Отдельный разбор посвящён обязательным трёхминутным паузам для охлаждения: пока игроки отдыхают, телезрителям показывают рекламу, а публику на стадионе развлекают танцами. «Клопс» получил видеозаписи событий, доступных только зрителям на трибунах.

Не обошлось и без сенсаций. Сборную Нидерландов называли одним из претендентов на чемпионство, однако команда сыграла с Японией вничью — 2:2. Авторы также собрали другие неожиданные результаты первых дней турнира.

За пределами поля тоже хватает событий. В блоге рассказывают о детективной истории в Канзасе, историческом промахе VAR и о том, как используют искусственный интеллект в сборной Бразилии.

Ещё несколько материалов посвящены персонам чемпионата. Читатели узнают, кто из участников турнира помнит матчи в Калининграде, сможет ли Криштиану Роналду сдержать эмоции и почему тренер сборной Катара так и не попал в наш город.

Что уже можно прочитать в блоге

— «Эра нового футбола: главные изменения в правилах на ЧМ-2026»

— «Сколько срубят тренеры команд — участниц ЧМ. Есть сюрпризы!»

— «На Кубке мира ввели обязательные паузы для охлаждения»

— «Нидерланды видели чемпионами, а они сыграли вничью с японцами»

— «Сколько будут зарабатывать судьи на ЧМ-2026?»

— «Первые сенсации чемпионата мира»

— «Детектив в Канзасе, исторический ляп VAR и ИИ на службе Бразилии»

— «Они помнят ЧМ в Калининграде…»

— «Почему тренер Катара не оказался в Калининграде»

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