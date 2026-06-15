Власти Советска рассказали, какая судьба ждёт изношенные детские площадки в этом городе

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В Советске часть детских игровых комплексов демонтирована или требует замены из-за износа, а на установку новых денег у муниципалитета нет. Об этом говорится в ответе администрации Советска на запрос «Клопс».

По данным властей, на территории города сейчас установлено двенадцать детских комплексов, находящихся на обслуживании МБУ «Благоустройство». Семь из них предназначены для детей старше шести лет — они расположены в Детском парке, на улицах Сплавной и Монтажной, а также на набережной Немана. Но малышам доступ открыт не везде.

При этом в администрации уточнили, что игровое оборудование в Детском парке исчерпало срок эксплуатации. В целях предотвращения травматизма его решили демонтировать. Состояние площадки на набережной также признано неудовлетворительным, доступ к ней ограничили МБУ «Благоустройство».

При этом власти разработали проектно-сметную документацию на устройство нового игрового комплекса «Арена» в Детском парке. Документ прошёл госэкспертизу. Стоимость проекта оценена более чем в 12,8 млн рублей (в ценах на 3-й квартал 2023 года).

Построить такой объект за счёт муниципального бюджета невозможно, поэтому администрация направила обращение в правительство Калининградской области с просьбой о выделении средств. Но к 11 июня 2026 года решение не принято.

«В рамках программы «Радиус Доверия» по стимулированию самоорганизации жителей городов присутствия Топливной компании «ТВЭЛ», входящей в состав «Росатома», во втором полугодии 2026 будут выполнены работы по замене детского игрового оборудования на детских площадках, расположенных на территории набережной и улице Толбухина», — заявили в мэрии.