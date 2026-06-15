Подрядчик велодорожки на Куршской косе проиграл суд на 97 млн рублей

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В Калининградской области Арбитражный суд признал правоту национального парка «Куршская коса» в споре с подрядчиком строительства велодорожки. Решение от 8 июня ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в месячный срок.

Ответчиком по иску выступало московское ООО «Проектно-строительная компания «Луч». Нацпарк обратился в суд в мае 2025 года с заявлением, что сметная стоимость принятых работ по объекту «Куршский велотракт» завышена на 96,9 млн рублей.

В результате разбирательства длиной в год иск был удовлетворён полностью. Подрядчика обязали вернуть в бюджет всю сумму необоснованного обогащения из почти 500 млн рублей, которую уже выплатил нацпарк. Кроме того, ответчик обязан возместить расходы по уплате госпошлины в размере 959,6 тыс. рублей.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, основания для подачи иска со стороны «Куршской косы» возникли после казначейской проверки контракта, в ходе которой была выявлена необоснованная выплата подрядчику. За скобками пока остаётся правовая оценка действий руководства национального парка, допустившего переплату в таком размере.