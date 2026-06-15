Немецкий генерал назвал Калининград возможной целью НАТО при конфликте с Россией

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Немецкий генерал Хольгер Нойманн отнёс Калининград к возможным целям НАТО в случае конфликта с Россией. Об этом, ссылаясь на интервью командующего Люфтваффе газете The Telegraph, пишет РИА Новости в понедельник, 15 июня.

Оценивая ситуацию на восточной границе альянса, Нойманн заявил, что Североатлантический альянс «должен приложить очень серьёзные усилия, чтобы <…> действовать в определённых регионах». Помимо Калининградской области, он упомянул Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Чёрное море.