В Калининграде на 9 Апреля Роспотребнадзор выявил превышение уровня сернистого ангидрида

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В Калининграде Роспотребнадзор выявил новое превышение вредных веществ в районе второго эстакадного моста и ул. 9 Апреля. Об этом говорится в ответе ведомства на жалобы жительницы города. Документ есть в распоряжении «Клопс».

Как отметил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Васильев, 9 июня «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» отобрал пробы воздуха «с последующими лабораторными испытаниями в зоне жилой застройки по адресу: г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. 24, т. е. в зоне влияния котельной».

«Установлено, что концентрация сернистого ангидрида превышает предельно допустимую», — говорится в ответе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что поскольку объект находится в распоряжении одного из федеральных ведомств, санитарно-эпидемиологический надзор проводится в особом порядке. Результаты лабораторных испытаний направлены в соответствующие структуры и в Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.