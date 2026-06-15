«Шёл след в след»: жительница Светлогорска рассказала о незнакомце, который преследовал её 11-летнюю дочь (видео)

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В Светлогорске неизвестный мужчина преследовал 11-летнюю девочку по дороге домой. Об этом «Клопс» рассказала мать ребёнка.

Вечером в понедельник, 8 июня, дочка Анастасии возвращалась из кафе, где ужинала. От заведения до дома было около 150–200 метров.

«Она почувствовала, что за ней идёт мужчина. Он шёл прямо след в след, как будто на пятки наступал», — рассказывает собеседница «Клопс».

По словам Анастасии, девочка дважды переходила дорогу, однако незнакомец продолжал следовать за ней. Тогда дочь села на лавочку возле дома.

«Он прошёл чуть-чуть дальше, потом вернулся и зашёл в пункт выдачи, который находится прямо напротив лавочки, — рассказывает мать. — Девушка на ПВЗ мне потом сказала, что он был какой-то не совсем адекватный, задал странный вопрос, мол вейп-шоп ли это? Он был в чёрных очках, в тёмно-синей джинсовой куртке с капюшоном, хотя было жарко. Потом он вышел и прямо встал напротив моей дочки и спросил: "Это что тут за бомжиха сидит?"»