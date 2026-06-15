90-летнему Сан Санычу из Советска подарили новый аккордеон (фото, видео)

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Александр Александрович Иода, 90-летний музыкант из Советска, получил в подарок от неравнодушных читателей «Клопс» новый аккордеон взамен пропавшего. Об этом рассказала «Клопс» супруга пенсионера Надежда Михайловна.

Новый инструмент нашли буквально через пару дней после публикации и привезли в Советск уже 10 июня. Соседка пенсионера Любовь, которая координировала поиски, рассказала, что откликнулись десятки человек! Правда, не всё, что предложили, Сан Санычу подошло.

«Некоторые баян от аккордеона не отличают, — улыбнулась Любовь. — А некоторые предлагали деньги, но хотелось всё-таки инструмент».

Наконец подобрали подходящий — оказалось, что в семье калининградца Константина именно такой аккордеон хранился несколько лет, причём почти новый, говорит Любовь. Другая горожанка, по имени Данголия, вызвалась помочь отвезти подарок в Советск.

Не прошло и пары дней, как доброе дело нашло адресата. Сан Саныч, рассказала его жена Надежда Михайловна, совершенно счастлив и «рад до смерти».