Жена уехала, муж промок до нитки: туристов с велосипедами не пустили в автобус на Куршской косе

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Водитель автобуса №210 отказался везти семейную пару с велосипедами от станции кольцевания птиц на Куршской косе до Рыбачьего. О случившемся в воскресенье, 14 июня, читательница рассказала «Клопс».

Супруги попали под сильный дождь и решили проехать на общественном транспорте около 11 км — то есть одну остановку. По словам женщины, пассажиров в салоне было много, однако все сидели, а предусмотренная для багажа площадка оставалась свободной.

Однако на входе водитель заявил, что велосипеды автобус не перевозит. После долгих уговоров Юлии всё же разрешили войти, а вот её мужу Антону пришлось под ливнем ехать до Рыбачьего своим ходом.

Читательница сама предложила оплатить провоз велосипеда по цене второго пассажирского билета.

«Водитель ничего не требовал, но я сама так решила. Мой муж в итоге добирался до посёлка своим ходом. Я сильно волновалась, в итоге он доехал мокрым до нитки. Вещи сушим до сих пор», — рассказала женщина.

По её мнению, пассажиры должны заранее знать, смогут ли они попасть в автобус с велосипедом. На Куршской косе это особенно важно: туристы могут рассчитывать уехать, например, из Рыбачьего в Лесное. Но сделать это на такси вряд ли получится, так как Коса — это фактически остров, а за въезд туда нужно заплатить.

Согласно опубликованным правилам перевозчикам, пассажир может провозить велосипед в багажном отделении автобуса за половину стоимости билета. При этом транспорт должен быть сложен или разобран. Перевозить велосипеды в салоне запрещено, напоминает правила юрист Алексей Нестеров. По словам специалиста, водитель может отказать пассажиру, если велосипед не подготовлен по требованиям перевозчика.

«Основанием может стать грязный велосипед, отсутствие чехла или свободного места в багажном отделении», — говорит Нестеров.

Юрист уверяет: на межмуниципальных маршрутах двухколёсный транспорт обычно принимают только в полуразобранном виде — и в специальном чехле.