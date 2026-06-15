Две судьбы, два подвига: как вдова героя и мать погибшего бойца находят силы жить и помогать другим

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Ссылка «Спасая других, спасаем себя»: история Ольги Чебнёвой и Натальи Рыжиковой. Две сильные женщины, две схожие судьбы — вдова Героя России и мать погибшего бойца СВО — Ольга Чебнёва и Наталья Рыжикова. Обе потеряли самых близких людей в боях за освобождение Курской области. Обе сейчас в одиночку воспитывают троих детей. И обе нашли в себе силы не замкнуться в своём горе, а обрести опору в помощи людям. Так же не колеблясь, как совершили свой подвиг ради людей подполковник Сергей Чебнёв и майор Александр Рыжиков. Их познакомил депутат Законодательного собрания Юрий Самородов, который уже долгое время поддерживает Центр реабилитации участников СВО и членов семей погибших участников СВО «Отмель», созданный Ольгой, и Наталью Васильевну, живущую в его округе. Вместе с генеральным директором АО «Западная магистраль» Дмитрием Курановым решили передать помощь центру и подарить путёвку в лагерь отдыха внуку Натальи Рыжиковой, встретившись все вместе в «Отмели». Встреча получилась очень трогательная и важная для всех участников. Конечно, говорили о своих героях. Говорят, что нет деяния выше, чем пожертвовать собой ради товарищей. Сергей и Александр не были знакомы, но оба они спасли сотни жизней, отдав собственные.

О подвиге Героя России подполковника Сергея Чебнёва, чей позывной «Отмель» увековечен в названии Центра реабилитации для участников СВО и членов их семей, знают многие. В августе 2024 года комбат 12 дней возглавлял оборону Малой Локни на подступах к Курской АЭС против десятикратно превосходящих сил ВСУ. «Малой Брестской крепостью» называли тогда Малую Локню. Во время прорыва окружения раненый командир остался прикрывать боевых товарищей, ценой собственной жизни сохранив сотни жизней бойцов. Награду мужа — «Золотую Звезду» Героя России — Ольга Чебнёва получила из рук президента Владимира Путина в день, когда Сергею должно было исполниться 46 лет. Уже в феврале 2026 года Ольга открыла в память о Сергее уникальный Центр реабилитации для бойцов СВО и для членов их семей «Отмель» на улице Малоярославской в Калининграде. «Порой к нам приходят просто поговорить, — рассказывает Ольга Александровна. — Парни, для которых бои уже позади, и пацаны, которые знают, что завтра их могут снова посадить на борт. Да, приходят и на арт-терапию, и к психологу, и на спортивные занятия. Но часто им нужно просто выговориться. Наш формат работы сейчас хотят использовать, чтобы создавать такие же центры по всей России. У нас работают вдовы бойцов. Потому что сидеть в четырёх стенах невозможно, и только спасая других, они спасают себя. Отдавая. Недавно подошла ко мне вдова участника СВО, мама троих детей, которая проходит реабилитацию в нашем центре. Старшей дочке поставлена инвалидность. И вот она говорит: "Я первый раз за два года с гибели мужа сегодня улыбнулась". Вот ради этого, получается, мы и работаем».

«Я преклоняюсь перед тем, что делает Ольга, — признаётся Наталья Васильевна, мать Александра Рыжикова. — Когда я встречаю даже просто на улице человека, по которому понятно, что он пришёл с СВО, всё еще настолько больно. Все чувства, вся боль утраты — всё это возвращается. А вы работаете с такими ребятами каждый день. Это тоже настоящий подвиг». Но Наталья Васильевна и сама пример бескорыстного служения людям. Её сын — наш земляк, уроженец Озёрска майор Александр Рыжиков — возглавлял подразделение пограничного спецназа. В октябре 2024 года в боях близ населённого пункта Бирюковка Курской области не колеблясь отдал жизнь за Родину и за товарищей. «Саша сам вызвался на это задание, — рассказывает Наталья Васильевна. — Как взрывотехник высокой квалификации, он всегда старался быть там, где труднее. Сослуживцы вспоминают, что всё самое опасное всегда брал на себя. Он был в командировке на Курилах, за ним выслали борт, долго ждали погоды для вылета… Никто и подумать не мог, что это будет последняя Сашина командировка. Сколько раз он бывал на самых опасных участках, выполнял сложнейшие задания, и всегда возвращался…»