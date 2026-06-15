После ночного отключения жителям посёлка Большое Исаково вернули свет

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В посёлок Большое Исаково вернули электричество после отключения воздушной линии 15 кВ. Об этом «Клопс» сообщили в компании «Россети Янтарь» в понедельник, 15 июня.

«Энергетики полностью восстановили электроснабжение посёлка Большое Исаково после отключения воздушной линии 15 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объёме», — заявили в компании.

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